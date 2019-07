'Serviço Sério' da PF investiga venda de decisões no Tribunal de Justiça do Amapá

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 10, em Macapá, a Operação Serviço Sério, com o objetivo de obter provas, aprender bens e realizar oitivas sobre supostos crimes cometidos por agentes públicos e privados junto ao Tribunal de Justiça do Amapá. Intermediários de um desembargador estariam exigindo valores de pessoas interessadas por decisões judiciais.



Mandados de busca e apreensão foram expedidos pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Um dos investigados na operação tem prerrogativa de foro junto à Corte Superior.



A ministra relatora intimou os envolvidos e proibiu que os mesmos mantenham contato entre si. Em caso de descumprimento, a prisão preventiva dos investigados pode ser decretada. A investigação corre sob segredo de justiça.



Defesa



A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Amapá, mas não havia recebido resposta até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.