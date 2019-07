Câmara instala comissão especial da reforma tributária

(foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados )

Unificação

A Câmara dos Deputados instalou hoje (10) a comissão especial que vai analisar o mérito da(PEC 45/19) daOs parlamentares escolheram como presidente do colegiado o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) e como primeiro vice, Sidney Leite (PSD-AM). A relatoria caberá ao deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). A comissão especial será composta por 43 titulares e o mesmo número de suplentes.Ao participar da instalação, o presidente da Câmara, deputado(DEM-RJ), disse que a reforma tributária representa um desafio diferente da previdenciária, cujo texto-base será votado nesta quarta-feira no plenário."A [reforma]unifica a Federação e, de alguma forma, divide a sociedade. A [reforma] tributária divide a Federação e unifica a sociedade. Nosso desafio é harmonizar essas divergências para que a gente consiga, como na previdenciária, espero eu, ter também um texto que organize melhor o sistema tributário brasileiro", disse Maia.Em maio, a Comissão de Constituição e Justiça daaprovou o parecer sobre a admissibilidade da proposta de reforma tributária.A proposta institui o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), que substitui três tributos federais - IPI, PIS e Cofins -, o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Todos eles incidem sobre o consumo.O IBS será composto por três alíquotas - federal, estadual e municipal; e União,poderão fixar diferentes valores para a alíquota do imposto. O tempo de transição previsto é de dez anos.