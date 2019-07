Juízes e promotores lançam campanha contra pontos da reforma da Previdência

A mais poderosa entidade integrada da magistratura e do Ministério Público, fórum que aloja 40 mil juízes, promotores e procuradores em todo o País, promete 'sensibilizar' deputados federais contra alguns pontos da Reforma da Previdência.



A Comissão Especial da reforma da Previdência aprovou nesta quinta-feira, 4, o relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) por 36 votos a favor e 13 contrários.



A Frente Associativa do Ministério Público e da Magistratura afirmou, nesta sexta, 5, 'lançar campanha para intensa mobilização das entidades representativas das carreiras'.



"O objetivo é sensibilizar os deputados contra alguns pontos da Reforma da Previdência: regra de transição; alíquota de contribuição e pensão pós-morte", diz a entidade.



"A expectativa é que os membros da Frente Associativa se engajem para reivindicar junto aos Deputados tratamento similar ao dispensado aos próprios representantes do Congresso e militares de nosso País e minimizar as injustiças", conclui.