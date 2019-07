(foto: Divulgação )

Por indicação do governo Zema, o engenheiro Carlos Eduardo Tavares de Castro é o novo diretor-presidente da Copasa. O nome dele, antecipado pelo EM, foi confirmado em assembleia extraordinária realizada na quinta-feira, quando a ex-titular do cargo Sinara Inácio Meireles Chenna foi destituída da função. O ex-presidente da empresa Ricardo Simões, que chegou a ser cotado para assumir a presidência, será diretor técnico e de expansão, acumulando o cargo de diretor de operação norte. Ele presidiu a empresa na gestão do PSDB no estado, quando ocorreu a maior crise hídrica na Grande BH.

Com as divergências internas, a Copasa continuou por seis meses sob o comando dos administradores da gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT). A reunião para trocar o conselho ocorreu no último dia 1º.





Tavares integra o grupo do MDB e do ex-presidente Itamar Franco de Juiz de Fora, que manteve o comando da empresa de saneamento durante muitos anos nas mãos do ex-deputado Marcelo Siqueira. Em nota, o governo de Minas destacou a experiência do novo presidente da Copasa no setor de saneamento, acumulada ao longo de 20 anos.