(foto: Reprodução/PBH )

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quarta-feira que os servidores do municipío terão a primeira parcela do 13º salário adiantada. De acordo com nota da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, o valor será depositada em 19 de julho.





Nos últimos anos o Executivo municipal tem feito o pagamento sempre no dia 20 de julho.Segundo a Legislação Trabalhista, o valor deve ser depositado em 30 de novembro, mas pode ser antecipado.