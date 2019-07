Tenente-brigadeiro do Ar Hélio Paes de Barros Júnior assume Infraero

(foto: ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO )

A Infraero anunciou na tarde desta segunda-feira, 1º, que o tenente-brigadeiro do Ar, Hélio Paes de Barros Júnior, assume hoje como presidente. Em nota, a estatal informa que o executivo cumpriu seis meses de quarentena após deixar a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em dezembro de 2018.Martha Seillier, que esteve na presidência durante esse período, assume agora a Diretoria de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores da Infraero. A solenidade de transmissão do cargo está marcada para 15 de julho e será presidida pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.