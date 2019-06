Bolsonaro sobre sargento da FAB preso na Espanha: 'Pena que não foi na Indonésia'

O presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão do segundo-sargento da Aeronáutica detido com cocaína na Espanha. Segundo ele, o sargento "traiu a confiança dos demais". O presidente "lamentou" que o caso não tenha acontecido na Indonésia, onde há pena de morte nesses casos.



"Aquele ali traiu a confiança dos demais. Pena que não foi na Indonésia, ele iria ter o destino que o teve no passado Marcio Archer", afirmou Bolsonaro a jornalistas no Japão.



O presidente disse que tem pedido para a aeronáutica levantar dados sobre o sargento. "O que nós queremos das Forças Armadas é que seja levantada toda essa rede na qual ele está no meio dela. No meu avião, todos são revistados. O meu material é aberto antes de embarcar."