Sem reforma da Previdência, Minas não sai do buraco, diz Maia em BH

Rodrigo Maia visitou a Apac de Nova Lima acompanhado de uma comitiva de deputados (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A. Press)

'Ninguém é a favor'

Apelo por inclusão

O presidente dadefendeu, na manhã desta sexta-feira (28), a inclusão dosna reforma dae afirmou acreditar que isso possa ocorrer até terça-feira, quando será apresentado o relatório sobre a proposta. Em, onde visitou uma unidade prisional acompanhado de parlamentares, ele afirmou quese as mudanças não forem aprovadas.“Um dos estados para os quais é mais importante a reforma da Previdência é o estado de, assim como o meu estado () eSem a reforma da Previdência, nenhum dos três estados vai sair doque se encontra, a gente sabe disso. Agora quem vota e quem não vota, é uma responsabilidade de cada um”, afirmou, questionado sobre a adesão da bancada mineira ao projeto.Maia, que vem cobrando publicamente o empenho de governadores, veio a Minas em um dia que o governadorestáao interior do estado, em Minas Novas e Montes Claros.Nas últimas semanas, ele tem divulgado vídeos nas redes sociais em defesa da reforma da Previdência. Questionado sobre a ausência do governador em sua visita ao estado, Rodrigo Maia disse que "ele deve estar ocupado" e que o importante é estar dialogando."A a gente tem que ter paciência na inclusão dos governadores Acho que até terça a gente tem tempo para dialogar com quase todos e tentar avançar no texto, que de fato dá uma solução para a Previdência de todos,”, afirmou Rodrigo Maia.O presidente da Câmara confirmou que pretende votar a reforma da Previdência. Segundo ele, a intenção é votar na comissão especial nesta semana.Maia disse trabalhar para que não haja nenhuma mudança que tire a economia prevista com o texto, diante da pressão final que tem sido feita. “Às vezes a vitória hoje de algumavai ser uma derrota amanhã. Se a gente não restruturar o sistema, amanhã são os próprios servidores que vão ficar sem capacidade de receber seu salário, porque nenhum ente federado vai ter capacidade de pagar em dia”, afirmou.Segundo Maia, a votação da reforma da Previdência deve ser uma. "Ninguém é a favor da reforma da Previdência, todo mundo sabe que ela é". O parlamentar afirmou que a proposta precisa da compreensão de todos, porque para votar os parlamentares precisam ter a convicção de que suas bases compreendem a importância da matéria.Questionado se sua ausência em um encontro do presidente do Senado(DEM) com o ministro da Economianessa quinta-feira (27), Rodrigo Maia afirmou ter sido um desencontro de agendas.Segundo ele, o convite foi feito na noite anterior e ele tinha uma palestra em São Paulo. “Se estivesse em Brasília tinha participado, não tem problema nenhum. O mais importante é aprovar a Previdência e sair dessesque não ajudam o Brasil”, disse.O presidente da, deputado, que também acompanhou a visita de Maia à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), fez um apelo ao presidente da Câmara e parlamentares federais pela inclusão dos estados na reforma da Previdência. Segundo ele, será muito mais difícil aprovar as mudanças em separado.“É sempre mais difícil. Não só em Minas, em qualquer estado da federação, é difícil uma votação como essa pela proximidade daqueles que são atingidos pelas medidas, o que traz uma maior pressão e maior participação daqueles que por ventura possam perder temporariamente algum direito”, justificou.Rodrigo Maia visitou a APAC de Nova Lima acompanhado da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF),que fez o convite e o recebeu para almoçar em sua casa. Na sequência, o presidente da Câmara se reúne com deputados na Assembleia.