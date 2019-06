Porta-voz se refere a Eduardo Bolsonaro como 'ministro' das Relações Exteriores

Deputado federal Eduardo Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo (foto: Wikimedia Commons e Flickr)

Circulam dentro e fora do governo avaliações de que, apesar de o ministro das Relações Exteriores ser, o cargo muitas vezes tem sido desempenhado por- deputado federal filho do presidente, que acompanha o pai em viagens internacionais. Nesta sexta-feira, 28, o porta-voz da Presidência, general, deixou escapar uma troca de nomes que reforça esse tipo de análise.Durante uma atualização sobre as negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em entrevista coletiva à imprensa no primeiro dia da reunião das 20 maiores economias do mundo (G-20), Rêgo Barros disse em) que havia sido informado por autoridades brasileiras em Bruxelas de que as tratativas estavam avançadas. "Eu conversei com Otávio Brandelli (secretário-geral), que está em contato com o... com o ministro Araújo, lá em Bruxelas", disse.Um dos episódios envolvendo Eduardo Bolsonaro, que é presidente da, e Ernesto Araújo foi nos Estados Unidos, durante o primeiro encontro entre Bolsonaro e o presidente americano, Donald. Na ocasião, o chanceler teria se exaltado por causa da participação de Eduardo no encontro privado entre os dois líderes.Outro envolve a mesma visita aos, mas se deu no Congresso, conforme relatos da imprensa. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, indagou sobre a visita do presidente à Central de Inteligência Americana () e antes que Araújo respondesse, Eduardo começou a responder e depois disse que o ministro continuaria respondendo. Braga então disse que era melhor que o ministro nomeado respondesse, e não o de fato.Em abril, o jornal O Estadão de S. Paulo também fez uma reportagem sobre o tema, dizendo que, articulador de, Eduardo Bolsonaro virou uma espécie de chanceler paralelo.