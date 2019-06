'Será julgado sem condescendência' diz ministro sobre sargento preso com cocaína

'Não vamos admitir criminosos entre nós', disse o ministro (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

, afirmou no final da tarde desta quinta-feira, 27, que o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues será julgado "sem condescendência" pela Justiça da Espanha e do Brasil. "Não vamos admitir criminosos entre nós. Neste caso,. A confiança é própria da cultura militar e nos é tão cara", afirmou, em declaração a jornalistas."Comprovada a culpa deste militar, saibam que se trata de um desvio dos mais caros valores éticos e morais que praticamos nas Forças Armadas Brasileira. Registro que se trata de um caso inadmissível", disse."com total transparência" em relação às investigações envolvendo o militar preso em Sevilha nesta semana. "Tudo o que puder ser divulgado e que não comprometer o curso das investigações será divulgado."Após a breve fala do ministro, no entanto,, major aviador Daniel Rodrigues Oliveira, escalado para responder perguntas de jornalistas durante coletiva no Ministério da Defesa, não detalhou os procedimentos de segurança adotados pela instituição antes do embarque do segundo-sargento.De acordo com o porta-voz,, mas "o fato em si é objeto da investigação e corre sob sigilo". Perguntado reiteradas vezes por jornalistas sobre quais são os procedimentos adotados frequentemente pela Força Aérea, o major afirmou apenas que a praxe é que tripulantes passem por revista.De acordo com o porta-voz, os procedimentos adotados só serão conhecidos com a conclusão do inquérito policial militar, instaurado ontem. "Para que a gente consiga ter a resposta, precisamos esperar o inquérito. Quando for concluído o inquérito, que tem a data de 40 dias mais 20 dias, vai ter a conclusão deste processo."