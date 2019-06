Execução de músico pelo Exército foi 'erro lastimável', diz Santos Cruz

Luciana Nogueira durante enterro do marido, o músico Evaldo Rosa dos Santos (foto: Wilton Júnior/estadão Conteúdo - 08/04/2019 )

O general da reserva, ex-ministro da Secretaria de Governo, disse nesta quinta-feira, 27, que foi um "" da parte do Exército Brasileiro a execução do músicoe do catador Luciano Macedo, ocorrida no Rio de Janeiro, em abril.O caso mobilizou a. O governo federal, porém, evitou entrar no assunto e não classificou-o como erro. Depois de cinco dias, o presidente Jair Bolsonaro classificou a execução como um "incidente" e disse que o Exército "não matou ninguém".Já o general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, que sucedeu Santos Cruz na Secretaria de Governo, disse que não foram assassinatos as mortes do músico e do catador. "Houve uma fatalidade. O pessoal tem colocado assassinato, não é", afirmou.As declarações de Santos Cruz foram dadas durante o 14º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).