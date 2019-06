Twitter: oposição e base disputam narrativa sobre decreto das Armas e Previdência

Após ter liderado sozinha durante toda manhã desta terça-feira, 18, o debate político no Twitter, a #ArmasPelaVida passou a dividir o protagonismo da discussão sobre a flexibilização da posse e do porte de armas na rede social com a #AposentadoriaSimArmasNão, promovida por parlamentares e influenciadores de oposição.



Sob o mote "armas matam, essa reforma também", em alusão à Reforma da Previdência, o tuitaço para levantar a hashtag foi organizado e divulgado principalmente por deputados do PCdoB e do PSOL, de oposição ao governo Bolsonaro. O deputado David Miranda (PSOL-RJ) disse que o decreto de armas "alimenta a ideologia da violência e do medo" e está sendo orquestrado com a indústria de armas.



A conta do PSOL no Twitter também compartilhou a hashtag, com uma imagem que afirma que o partido tem uma proposta de quatro pontos para substituir a Reforma da Previdência, afirmando que é possível ampliar a receita em mais de R$ 140 bilhões por ano, mais do que as projeções de economia com a reforma. A proposta inclui a taxação de grandes fortunas e a tributação sobre lucros e dividendos.