Maia: Parlamento tem trabalhado bem com novo modelo (político) do governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 17, que o Parlamento tem "trabalhado bem" com o novo modelo de articulação política do governo federal, sem uma base aliada. "Estamos sobrevivendo", disse em seguida o parlamentar, durante o Ethanol Summit, em São Paulo.



Maia disse que, antes, acreditava-se que seria impossível para o Parlamento trabalhar sem que o governo tivesse uma base consolidada. No entanto, afirmou que os deputados têm "trabalhado bem com esse novo formato", inclusive com "crises" e "redes sociais muito ativas" do presidente Jair Bolsonaro.