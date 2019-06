Oposição anunciou obstrução das votações desta quarta-feira, diz Jandira

A líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), afirmou que a oposição vai obstruir toda a pauta da Câmara para debater a crise política, após o vazamento de supostos diálogos envolvendo o ministro da Justiça, Sergio Moro. "Queremos usar a sessão de hoje para discutir a crise política no País", disse Feghali ao deixar a reunião com lideranças da Câmara. "Queremos votar projetos sobre Brumadinho amanhã, hoje tem que ser um dia de afirmação do parlamento brasileiro", comentou.



Segundo ela, até terça a oposição deve conseguir assinaturas para a criação de uma CPMI da Lava Jato no Congresso.



A líder afirmou ainda que os partidos de esquerda vão atuar para que a reforma da Previdência não seja votada neste semestre e que eles têm uma reunião com o relator da proposta nesta quarta-feira às 17 horas.



O líder do PP, Arthur Lira (AL), indicou que o Centrão deve aceitar a obstrução da oposição e afirmou que esta quarta-feira deve ser apenas de debates.