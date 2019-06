Moro vai ao Senado explicar suposta troca de mensagens com procuradores

O ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro chegaram juntos a solenidade da Marinha (foto: Evaristo Sá/AFP )

O ministro da Justiça e Segurança Pública,, aceitou ir à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para prestar esclarecimentos sobre supostastrocadas por ele comda Lava-Jato no período em que era juiz da operação em Curitiba.A audiência de Moro foi agendada para a quarta-feira da semana que vem, dia 19, às 9h. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), repassou aos colegas um comunicado em que Moro se compromete a ir ao Senado e que foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).No comunicado, o líder do governo manifesta "confiança" em Moro e na condução da Lava Jato pelo ex-juiz. O governo abria a possibilidade de a data ser agendada para os dias 19 ou 26. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), confirmou então a audiência para dia 19.



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que a ida de Moro à CCJ da Casa será "uma oportunidade para os senadores terem acesso a todas as respostas que julgarem necessárias".



A declaração do senador foi feita em sua conta no Twitter minutos depois da divulgação, no mesmo canal, de uma carta do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), que comunica a disponibilidade do ministro para ir à CCJ prestar esclarecimentos sobre as supostas conversas entre ele o procurador Deltan Dallagnol. As conversas teriam ocorrido via aplicativo de mensagens e foram publicadas pelo site The Intercept.



Alcolumbre ainda cumprimentou Moro pela iniciativa e escreveu que há de se "aguardar com muita cautela e responsabilidade o desenrolar dos próximos passos em relação a essas notícias antes de tomar as decisões."

Primeiro encontro

O presidente Jaire o ministro Sérgiochegaram juntos em evento da Marinha em Brasília, que começou por volta das 10h desta terça-feira, 11.Eles estavam reunidos no, quando tiveram o primeiro encontro depois do vazamento de conteúdo de mensagens trocadas entre o então juiz federal e procuradores da

De acordo com a assessoria de Moro, ambos foram de lancha até o local da cerimônia, que comemora o 154º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.