Lobby para liberar jogos de azar avança no Congresso Nacional

(foto: Pedro Franca/Agência Senado )

(foto: Son Salvador)

Falta estrutura para regulamentar

Risco grande de prejuízo

Brasília – A necessidade de novas fontes de arrecadação vai dar o empurrão que falta para oretomar o debate sobre a legalização dos chamadosentraram em cena na trilha dos debates sobre o pacto federativo, capitaneados pela Frente Parlamentar Mista pela Aprovação do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil, tudo com aval da equipe econômica do governo.segue a orientação do presidente Jair, que, durante “live” em abril, disse que cabe ao Parlamento se pronunciar sobre o tema.O potencial arrecadatório com a exploração de jogos de cassino é relevante. Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (), a pedido do então Ministério da Fazenda, em 2015, aponta que, com a regulamentação, pode movimentar, anualmente, R$ 174,7 bilhões, como estimada emO assunto veio à baila há duas semanas, em reunião no Ministério da Economia entre membros do governo e congressistas da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Pacto Federativo.O ladoavaliou não ter condições de cumprir com o acréscimo de 1% de recursos da União ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no primeiro decêndio de setembro.A sugestão feita pela equipe econômica foi discutir o repasse de “dinheiro novo”. Ali, discutiram duas propostas. A distribuição de recursos do pagamento de 30% do bônus de assinatura do leilão do pré-sal a estados e municípios.A medida foi incorporada no substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 34/2019, aprovada no plenário dana última semana. A outra foi o jogo.A legalização dos jogos foi proposta da equipe econômica pensando em um pacto federativo a médio e longo prazos. A partir daí, a informação começou a circular pelo Congresso e integrantes da bancada em defesa da aprovação doengatou articulação que envolve a discussão com governadores e prefeitos., Romeu(Novo), tem enviado secretários para conversar com membros da frente, presidida pelo deputado João Carlos Bacelar (Podemos-BA). Hoje ou amanhã deputados da bancada vão encontrar com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB-RJ), para discutir o assunto.O movimento de proximidade aé estratégico para a bancada. O prefeito teria chamado os integrantes da Frente para a conversa, uma vez que a legalização pode fornecer receitas para o município, em grave crise fiscal.Já a frente parlamentar identifica nele alguém que auxiliará a pressão sobre o presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), para pautar o Projeto de Lei 442/1991, que legaliza os jogos.O texto está pronto para ser colocado na ordem do dia, mas o demista é contrário à matéria, que, para alguns, prevê legalização mais liberal. Maia é defensor da liberação de cassinos em resorts, agenda defendida pelo ministro do Turismo,A limitação dosintegrados a resorts é criticada por Bacelar. “É um investimento altíssimo que gira em torno de R$ 6 a R$ 10 bilhões.Sem abrir o mercado, deixaremos de fora a formalização de mais de 300 mil postos de trabalho que atuam só no jogo do bicho, modalidade genuinamente brasileira”, adverte.e não é unanimidade entre os integrantes da bancada presidida pelo parlamentar.O deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), outro membro da frente, concorda que é preciso discutir a legalização, mas sem o. “Não me sinto confortável em liberar essa modalidade. Mas se o rico pode ter acesso aos cassinos, o pobre também deve ter. Acho que o debate pode ser iniciado com o pontapé inicial dos jogos em hotéis e resorts”, avalia.Apesar do aval da, propor a legalização do jogo não é o recomendável para o atual momento do país, alerta o titular da Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria (Sefel) do Ministério da Economia, Alexandre Manoel.“Não temos estrutura regulatória adequada, com carreira própria, para liberalizar instantaneamente de uma hora para outra todos os jogos com aposta. Seria uma ação com alta probabilidade da gente dar um passo para frente na liberalização e dois passos para trás em um arredio da sociedade com os jogos”, pondera.A pasta dispõe, atualmente, de 17 técnicos para a discussão doe promoção comercial, sendo cerca de seis servidores de carreira.O presidente do, Magno José Santos, concorda que não existe estrutura para regulamentar e fiscalizar. Mas defende que a arrecadação com a liberação das diversas modalidades pode fornecer o financiamento da estrutura regulatória.“É assim em todo o mundo. O que não deve é, baseado nessa premissa, não fazer. Estamos falando de um potencial de geração de 1,3 milhão de empregos. Não podemos legalizar apenas uma ou duas modalidades e deixar as outras na criminalidade, se não vamos fomentar estruturas verdadeiramente criminosas, como milícias”, sustenta.Coordenador Acadêmico do Programa Executivoem Gestão de Esportes e único membro brasileiro da International Association of Gaming Advisors (Iaga), Pedro Trengrouse é a favor do PL 442.“Seria um grande avanço para o Brasil. Mesmo que haja pontos importantes a serem revistos em discussão técnica mais profunda, que certamente acontecerá no Senado, é importante avançar nesse tema para que se possa, finalmente, regular o jogo no país. O caminho se faz caminhando, e a aprovação do texto seria um bom passo”, avalia.O sucesso da legalização aposta passa pela criação de uma estrutura regulatória com poder de polícia e fiscalização, sustenta o especialista em direito econômico Fabiano Jantalia, sócio da Jantalia & Valadares Advogados e membro da“Não basta só legalizar. Em todos os países onde as modalidades foram reguladas ou legalizadas posteriormente, existem órgãos e estruturas institucionais e governamentais fortes e independentes para cuidar disso com modelos que estamos até acostumados, como as nossas agências reguladoras”, afirma.Os jogos podem, hoje, ser legalizados pelo Congresso ou descriminalizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Edson Fachin é relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 563, ajuizada pelo PHS para questionar a proibição e definição como infração penal da exploração dos jogos por consumidores.O partido solicita a liberação à iniciativa privada, sob argumentos de geração de empregos e arrecadação de tributos. Outra ação é o Recurso Extraordinário de Repercussão Geral 966.177, sob relatoria do ministro Luiz Fux, que contesta a inconstitucionalidade da proibição dos jogos por, na prática, permitir o monopólio estatal da exploração dos jogos pelaOs maiores interessados na legalização dos jogos de aposta deixam de fora uma parte importante do debate: os prejuízos que cassinos e casas de jogos trazem à população em decorrência doPara Carlos Salgado, psiquiatra e conselheiro da), nos moldes do que ocorre com oe as, os danos provocados pela compulsão tenderão a trazer mais ônus para o Estado.Isso porque atingem ose seu entorno familiar. Na visão do especialista, os lucros da atividade ficarão restritos a quem oferece os serviços.Salgado explica que, o cérebro dofunciona de modo semelhante ao de pessoas dependentes de álcool, cigarro e outras drogas.Para o psiquiatra, legalizar os jogos fará com que mais pessoas que sofrem dessa tendência de comportamento se tornems. “A doença tem sede no sistema de reconhecimento e gratificação que temos naturalmente.É comum usuários de jogo serem usuários, também, de álcool e outras drogas. A pessoa nasce com essa a tendência. É um sorteio na vida. Exceto pelo histórico familiar, não sabemos quem vai aderir ao jogo de forma semelhante a alcoolistas”, explica.“A casa de jogo franqueada, liberada, propicia a chance de mais gente se expor e descobrir uma tendência oculta a essa adesão de forma patológica.Do ponto de vista, medidas restritivas são importantes”, acrescenta. Ainda de acordo com Salgado, a restrição de jogos no país faz com que a ocorrência de novos casos no Brasil seja menor.“A tendência de liberar oé sob o pretexto de, economia e turismo, mas é uma porta para as pessoas ficarem presas no jogo.ogadores mais conscientes, dizem que só duas pessoas ganham: o dono do cassino e o mentiroso. Não tem como ganhar. A coisa é montada para que o sujeito perca. Há um domínio do resultado por parte da empresa”, alerta.Laerte (nome fictício) perdeu R$ 300 mil em decorrência do vício em bingo. Por pouco não perdeu o emprego e a família. Integrante dode João Pessoa (PB) ele afirma, com um certo orgulho, que está há sete anos sem jogar.“A vida perde o valor. O aniversário de um filho, uma filha, uma data festiva, um compromisso religioso, tudo isso perde o sentido. Você até pode estar presente, mas, mentalmente, quer ir para a casa do jogo. Seus hormônios do prazer só funcionam assim”, conta.Laerte lembra que todo o ambiente de locais de jogos é montado para que os jogadores permaneçam no local.“No próprio código internacional das doenças está o jogo compulsivo. É uma doença emocional. Determinadas pessoas começam a fazer apostas, desenvolvem uma compulsão tão grande que ficam dominados. Chegou a um ponto em que eu não tinha mais responsabilidade. Corria do trabalho. No grupo, conheci companheiros viciados em outras modalidades. Pessoas que se separaram, alguns tentaram suicídio. Uns não tinham mais casa,. Eu queria que o Congresso olhasse para esse outro lado. Somos minoria, mas sofremos muito”, desabafa.