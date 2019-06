Em live, Bolsonaro volta a defender mudanças no Código de Trânsito Brasileiro

(foto: Reprodução/Facebook) “live” no Facebook nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro comentou defendeu novamente o projeto de lei que muda o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), entregue pessoalmente por ele, na terça-feira, à Câmara dos Deputados, em Brasília. Na transmissão, o presidente falou sobre o fim das multas para motoristas que transportam crianças sem cadeirinha e as novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante umanesta quinta-feira,comentou defendeu novamente oque muda o, entregue pessoalmente por ele, na terça-feira, à Câmara dos Deputados, em Brasília. Na transmissão, ofalou sobre o fim das multas para motoristas que transportam crianças seme as novas regras para a





12:45 - 06/06/2019 Bolsonaro chega à Casa Rosada, em viagem oficial à Argentina Bolsonaro, no Brasil não há um sistema de penalização para aqueles que não realizam o transporte correto de crianças. Por isso, houve a criação do projeto que transforma a multa em advertência. “Qualquer pessoa multada recorria ao judiciário e ganhava. Ou seja, não tinha multagem (sic) e nem tinha, na verdade, a perda de pontos na carteira. Criamos a figura da advertência e não tem multa, obviamente. Eu acho que a advertência é mais do que suficiente”, afirmou. Segundo, no Brasil não há um sistema de penalização para aqueles que não realizam o transporte correto de crianças. Por isso, houve a criação do projeto que transforma a multa em advertência. “Qualquer pessoa multada recorria ao judiciário e ganhava. Ou seja, não tinha multagem (sic) e nem tinha, na verdade, a perda de pontos na carteira. Criamos a figura da advertência e não tem multa, obviamente. Eu acho que a advertência é mais do que suficiente”, afirmou.





Para Bolsonaro, não é necessário ter uma lei que garanta a segurança das crianças, pois, segundo ele, quem tem responsabilidade utiliza o equipamento. “Está mexendo com o seu filho. Precisa estar na lei algo para o seu filho ser protegido? Nem precisava da lei. Quem tem responsabilidade sabe disso”, disse.





De acordo com ele, a iniciativa pretende transformar as penalidades em verdadeiras punições. “É exatamente o contrário: não tinha punição e não tinha pena pecuniária também. Agora, com nosso projeto, caso se transforme em lei, vai ter a advertência”.





Sobre as novas regras da CNH, Bolsonaro voltou a dizer que, para ele, o ideal seria um limite de 60 pontos para a perda da carteira, mas está de acordo com os 40 definidos no projeto de lei. Ele afirmou, ainda, que o Detran não consegue processar todas as infrações de trânsito e que a grande burocracia atrapalha na notificação dos motoristas.





Bolsonaro também citou a proposta de alteração nos critérios de credenciamento das clínicas que realizam os exames médicos, toxicológicos e psicotécnicos. “Estamos acabando com o monopólio do Detran que credencia as clínicas para realização de inspeção da saúde. Com o nosso projeto, qualquer médico credenciado poderá fazê-los”.





O presidente disse também que pretende acabar com os simuladores nas autoescolas. Para ele, apenas encarecem o valor da CNH e não auxilia na formação dos condutores. “Vamos ajudar o povo que quer tirar sua carteira a dirigir. R$ 1400 está caro ainda, tem que ir para cima do governador também, não é só a gente não”.





Para entrar em vigor, o projeto de lei precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados.

*Estagiário sob supervisão da editor Marcílio de Maraes