Líderes do PSL travam discussão no Congresso: 'Coisa porca' e 'não admito molecagem'

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil e Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil ) PSL no Senado Federal, Major Olímpio (SP), travou uma acalorada discussão com a líder do governo no Congresso, deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), durante a sessão conjunta do Senado e Câmara desta quarta-feira (05). O líder donoFederal,Olímpio (SP), travou uma acalorada discussão com a líder do governo no Congresso, deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), durante a sessão conjunta do Senado e Câmara desta quarta-feira (05).

"Coisa de moleque. Quem falava pelo governo não teve palavra. E agora, o que eu digo? Que não se tem palavra? Que é uma esculhambação isso daqui?", questionou Major Olimpio, que classificou o acordo de "coisa porca" e "coisa mal construída".

Major Olímpio queria votação em separado de um trecho que garantia maior remuneração para agentes penitenciários e agentes educativos.

Joice e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), foram nominalmente citados. A deputada teve direito de resposta concedido pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre.

Ela disse que o acordo havia sido combinado, mas que ela “não podia colocar uma arma na cabeça” para determinar o voto de cada parlamentar. "Não admito que venham de molecagem comigo", completou.