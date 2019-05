PSDB realiza convenção nacional sem FHC e Aécio

O PSDB realiza nesta sexta-feira, 31, a convenção nacional da legenda sem a presença de alguns caciques do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o deputado federal Aécio Neves (MG). A convenção vai confirmar o ex-deputado Bruno Araújo (PE) como presidente nacional do PSDB, ampliando o controle do governador de São Paulo, João Doria, sobre sigla.



Presidente de honra do partido, FHC gravou um vídeo que será exibido no evento no qual defende o compromisso do PSDB com a democracia no País. "Ele tem 88 anos, não precisa justificar a presença", comentou o senador Tasso Jereissati (CE).



Ao chegar à convenção, o atual presidente da sigla, Geraldo Alckmin, disse estar com sentimento de "dever cumprindo". Segundo o ex-governador de São Paulo, o código de ética e as novas regras de compliance elaborados pela direção darão "total transparência na gestão partidária".



O código de ética prevê a expulsão de políticos condenados criminalmente ou que tiverem cometido infidelidade partidária. O texto não atinge diretamente Aécio Neves, réu no Supremo Tribunal Federal, pois define que filiados que já respondem a investigações só serão punidos caso haja condenação.