Marinho diz que expectativa é votar MP antifraudes nesta quarta na Câmara

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse nesta quarta-feira, 29, que a expectativa é aprovar ainda hoje a medida provisória com iniciativas antifraude no plenário da Câmara. O texto precisa ser aprovado até o dia 3 de junho para não caducar. A expectativa do secretário é aprovar nesta quarta na Câmara e na Quinta-feira (30) no Senado. "Vai dar tudo certo", disse Marinho.