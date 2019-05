À RedeTV!, Eduardo Bolsonaro critica imprensa e defende reforma da Previdência

Em entrevista ao programa Luciana By Night, da RedeTV!, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, teceu críticas à imprensa e saiu em defesa da reforma da Previdência proposta pelo governo.



O parlamentar disse que alguns veículos de imprensa fazem críticas infundadas ao presidente e insistem em "buscar pelo em ovo para colocar um contra o outro, filhos contra generais, generais contra não sei quem".



Eduardo afirmou ainda que seu pai apoia o trabalho da imprensa e rebateu o discurso, surgido na campanha presidencial, de que Jair Bolsonaro se tornaria um "ditador". "Quem é que está impondo uns solavancos na imprensa, é o Jair Bolsonaro ou são alguns outros órgãos?", questionou o deputado federal.



Embora não tenha citado nominalmente nenhum órgão, a declaração parece se referir ao Supremo Tribunal Federal (STF), que chegou a determinar a exclusão de reportagens da revista digital Crusoé e do site O Antagonista no âmbito do inquérito das "fake news", aberto por iniciativa do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli.



Sobre a reforma da Previdência, Eduardo Bolsonaro afirmou que a mudança nas regras de aposentadoria é necessária para ajudar a equilibrar as contas do País. Ele também se mostrou disposto a apoiar eventuais cortes em benefícios a deputados, embora afirme que as ajudas e auxílios da categoria já têm diminuindo nos últimos anos. "O exemplo tem que vir de nós", declarou.