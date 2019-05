Mantega e Coutinho viram réus por repasse de R$ 8 bi do BNDES à JBS

Luciano Coutinho (E) e Guido Mantega (foto: José Cruz/Agência Brasil e Reuters/Ueslei Marcelino)

Delação

O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) Luciano Coutinho se tornaram réus na Justiça Federal de Brasília, nesta sexta-feira (24).Eles são acusados de viabilizar um empréstimo irregular de R$ 8 bilhões à empresa JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista.A denúncia foi aceita pelo juiz Marcus Vinicius, da 12ª Vara Federal de Brasília. Ele rejeitou denúncia contra outras sete pessoas, entre elas o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e Joesley Batista.Mantega vai responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira e práticas contra o sistema financeiro nacional.Coutinho é acusado de formação de quadrilha, práticas contra o sistema financeiro e gestão fraudulenta.Os fatos foram investigados pela força-tarefa da Operação Bullish e de acordo com o relatório da operação, o dinheiro foi repassado para a JBS entre 2007 e 2009.No esquema, foram emitidas notas fiscais fraudulentas, ocorreram investimentos simulados, doações irregulares para campanhas eleitorais e serviços pagos não foram prestados.De acordo com as investigações, o elo entre a JBS e o Ministério da Fazenda era Victor Sandri, assessor de Mantega. Ele é acusado de formação de quadrilha, corrupção ativa, gestão fraudulenta e prevaricação.Os demais réus no mesmo processo são Gonçalo Ivens e Leonardo Vilardo Mantega.Na decisão, o magistrado afirma que por força de um acordo de colaboração firmado com o Ministério Público, Joesley Batista foi isentado de culpa. O magistrado lembra que uma eventual revisão do acordo está aguardando posição da Justiça.O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, solicitou o rompimento do acordo com Joesley. No entanto, essa solicitação ainda aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).