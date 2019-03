(foto: Mauro Pimentel/AFP)

O coronel reformado da PM de São Paulo João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, seguiu a estratégia de defesa de Michel Temer, seu velho amigo de mais de 40 anos, e ficou em silêncio nesta sexta-feira, 22, na Polícia Federal no Rio.Coronel Lima preferiu se manter calado no depoimento que prestaria no inquérito da Operação Descontaminação - desdobramento da Lava-Jato que atribui a Temer o papel de líder de organização criminosa.Por meio de sua defesa, o militar disse que se reservava ao direito de permanecer em silêncio até que tenha acesso à íntegra dos autos.Coronel Lima está preso em uma unidade da Polícia Militar de Niterói, no Rio.A defesa de João Baptista Lima Filho informou que não foi prestado depoimento na data de hoje (22/03), uma vez que ainda não foi obtido o necessário acesso à integralidade das investigações.