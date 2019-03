(foto: Instagram/Reprodução )

A conta, que tem um pouco mais de 10 mil seguidores, reúne imagens de momentos de lazer, frases motivacionais e fotos do juiz na academia. Na última foto, postada há três dias, Bretas aparece ao lado de um professor na academia e questiona: "Missão cumprida por hoje, certo professor?".



Os seguidores aproveitaram para elogiar o mandado de prisão expedido pelo juiz da Lava-Jato no Rio de Janeiro na última quinta. Um internauta o parabeniza pela coragem. "Muito orgulhosa por ter um juiz como você no nosso país", comenta. O outro faz um alerta. "Cuidado bandidagem: o juiz está na área!", diz.



Em outras fotos em que Bretas aparece na academia, os seguidores elogiam o físico. "Doutor está saradíssimo! Parabéns", diz um deles. O outro aproveita para incentivar a pratica de exercício físico. "Parabéns, Doutor. Joga duro no esporte que faz bem e traz saúde", ressalta.



Após autorizar a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco na última quinta-feira (21/3), o juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ganhou atenção dos internautas, que parecem ter "descoberto" as fotos que o magistrado costuma postar nas redes sociais.O lado fitness e preocupado com a saúde do juiz, manifestado por meio de fotos no Instagram, foi o que mais chamou a atenção do público, que se dividiu entre brincadeiras e elogios ao físico de Bretas.