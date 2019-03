Temer chega à sede da Polícia Federal no Rio

O ex-presidente Michel Temer chegou há pouco à Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde permanecerá preso no âmbito da Operação Lava Jato. Temer deve ser acomodado em uma sala na sede da PF.



Originalmente, a expectativa era de que Temer fosse levado à Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na região metropolitana da capital. O juiz Marcelo Bretas, entretanto, reviu a orientação original, atendendo à justificativa de que o emedebista deve ter tratamento isonômico ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba.