superintendente da PF diz que Temer será ouvido em data futura

O superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saadi, afirmou em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 21, que o ex-presidente Michel Temer e outros presos no desdobramento da Operação Radioatividade serão ouvidos pela organização em "uma data futura", sem especificar quando será. Imagens de emissoras de TV mostram que Temer chegou há pouco ao Rio de Janeiro.



Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, o superintendente da PF no Rio esclareceu ainda que não houve qualquer tentativa de fuga ou resistência à prisão por parte do ex-ministro Moreira Franco.