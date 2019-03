MBL reúne dezenas de manifestantes contra STF no Rio

Um ato do Movimento Brasil Livre (MBL) realizado na manhã deste domingo na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, reuniu dezenas de pessoas para protestar contra o Supremo Tribunal Federal (STF). O tribunal decidiu, na semana passada, que todas as investigações sobre caixa 2 em campanha sejam feitas pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça comum. "Vergonha", estava escrito em uma faixa gigantesca.



O ato se repetiu em pelo menos outras 40 cidades em todo o Brasil, segundo o MBL, e foi marcado para o dia em que a Operação Lava Jato completa cinco anos.