Caiado chega para churrasco oferecido por Rodrigo Maia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou no início da tarde deste sábado para o almoço oferecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para o presidente Jair Bolsonaro e para os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.



Também participam do churrasco 14 ministros do governo, dentre eles o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro da Economia, Paulo Guedes, porém, não está presente.



A expectativa era de que o encontro fosse utilizado para tratar da formação de uma base aliada no Congresso que possa garantir a aprovação da reforma da Previdência nos termos defendidos pelo governo.