Maia recebe Bolsonaro, Toffoli e Alcolumbre para almoço

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebe neste sábado o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e 12 ministros do governo em um almoço na residência oficial da Câmara. A expectativa é de que no encontro eles tratem da articulação para a reforma da Previdência.