'Lula Livre' e manifestações pró-Bolsonaro marcam posse na Alesp

Além da tradicional frase "Assim eu prometo", os deputados estaduais paulistas usaram da fala para fazer manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a posse do novo mandato na tarde desta sexta-feira, 15, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).



Ao fazer o juramento, os deputados petistas chegavam ao microfone e falavam a frase "Lula Livre". "Em defesa dos trabalhadores da Ford e por Lula Livre, assim o prometo", disse o deputado Barba.



Do lado de fora, manifestantes pró-Lula cantam músicas contra o presidente Bolsonaro. Por sua vez, os deputados apoiadores de Bolsonaro também fizeram falas favoráveis ao presidente. O deputado de primeiro mandato Tenente Coimbra (PSL) disse parte do grito de guerra da campanha bolsonarista: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".



A deputada Mônica Seixas (PSOL), que representa a bancada ativista, usa uma camisa com os dizeres "Quem mandou matar Marielle Franco?".