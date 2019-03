Site francês que originou ataques contra repórter diz que informações são falsas

Artigo, de autoria de Jawad Rhalib foi publicado na seção do site chamada "Le Club", espécie de fórum online no qual internautas podem manter blogs (foto: Reprodução/Internet)

O próprio site francês Mediapart, onde foram publicadas declarações distorcidas da repórter do Estadão Constança Rezende, desmentiu na tarde desta segunda-feira, 11, em português, as acusações repercutidas pelo site Terça Livre e pelo presidente Jair Bolsonaro neste domingo, 10. No Twitter, o portal francês disse se solidarizar com Constança."As informações publicadas no 'club de Mediapart', que serviram de base para o tweet de Jair Bolsonaro, são falsas. O artigo é de responsabilidade do autor e o blog é independente da redação do jornal", diz a publicação.A publicação original que acusou a repórter do Estado de tentar "arruinar" o governo de Jair Bolsonaro foi feita em um blog produzido por leitores do Mediapart. O texto, intitulado "Para onde vai a imprensa?", foi publicado em uma seção do site chamada "Le Club", uma espécie de fórum online no qual internautas podem manter blogs próprios.O texto original é assinado por Jawad Rhalib, que se apresenta como "autor, cineasta, documentarista e jornalista profissional". O blog de Rhalib tem sete postagens, que começaram a ser publicadas em dezembro de 2018. Qualquer assinante do site Mediapart pode participar da seção Le Club. A assinatura custa dois euros por semana. O Estado procurou contato com Rhalib por e-mail e por telefone. Não houve resposta.A publicação do site francês foi citada pelo portal bolsonarista Terça Livre para dar tom de veracidade à informação falsa de que a repórter do Estado Constança Rezende teria declarado, em uma conversa gravada, ter a intenção de arruinar Bolsonaro. Os áudios divulgados no blog mostram que a repórter não falou isso.No texto "Para onde vai a imprensa?", Rhalib escreve que pediu a uma fonte, um estudante de uma "famosa universidade britânica focada neste tema" para entrevistar Constança. O blogueiro escreve que, na gravação, a repórter teria revelado que "a verdadeira motivação por trás da cobertura negativa da mídia é a de 'arruinar' o presidente Jair Bolsonaro e causar sua demissão". A transcrição da "entrevista", no entanto, não corrobora essa versão.Rhalib também erra ao dizer que a divulgação dos documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) por jornalistas seria ilegal. O artigo 5º da Constituição Federal assegura o acesso à informação e resguarda o sigilo de fontes, quando necessário ao exercício profissional.Outro site que espalhou a história foi o jornal americano Washington Times. Assim como a publicação no site francês, trata-se de um artigo de opinião, assinado por L. Todd Wood. No texto, o articulista repercute a "entrevista" como se a repórter estivesse falando algo conspiratório contra Bolsonaro. Wood também já escreveu artigos sobre uma suposta "agenda globalista" e sobre mudanças climáticas, que descreve como um "golpe" perpetrado por comunistas.O jornal, que existe desde 1982, coleciona uma série de polêmicas em suas coberturas, com viés sensacionalista e acusações de ser um espaço aberto para ideias racistas, por exemplo.