Bolsonaro e Trump se encontram em 19 de março, informa Casa Branca

(foto: Saul Loeb/AFP; Evaristo Sá/AFP)

A Casa Branca, sede do poder Executivo dos Estados Unidos, informou que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, irão se reunir no dia 19 de março. A reunião será realizada no salão oval do prédio. Entre os assuntos que serão tratados, está a cooperação nas áreas de defesa entre as duas nações e a crise na Venezuela.No comunicado, publicado na noite desta sexta-feira (8/3), a Casa Branca informa que "o presidente Trump e o presidente Bolsonaro vão discutir como construir um hemisfério ocidental mais próspero, seguro e democrático". Ainda de acordo com o texto, será debatido "políticas comerciais pró-crescimento".Desde que foi eleito, em outubro do ano passado, Bolsonaro recebe mensagens de apoio de Trump. Além da tradicional ligação entre os chefes de Estado, Trump também tuitou algumas vezes fazendo referência ao Brasil.Com relação a Venezuela, o governo dos Estados Unidos informou que será avaliada a crise na região e ao final do encontro, ambos os presidentes vão debater sobre a cooperação entre Brasil e EUA para prestar assistência humanitária ao povo venezuelano.