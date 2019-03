Rui Falcão: 'Pegaria muito mal proibir Lula de participar do velório do neto'

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) chegou nesta manhã de sábado, 2, ao cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo (SP), onde ocorrerá às 12h a cremação de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur tinha sete anos e morreu vítima de uma meningite meningocócica.



Falcão, que é ex-presidente nacional do PT, disse a jornalistas, antes de entrar no cemitério, que "pegaria muito mal" se a Justiça proibisse o ex-presidente de participar do velório do neto.



"É mais um drama, para um preso político, preso sem crime, preso sem culpa, e agora, antes de completar um ano de prisão, já perdeu sua esposa, perdeu o irmão, do qual não pode particular do velório, e agora acho que pegaria muito mal proibi-lo", disse.