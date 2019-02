Carlos Bolsonaro mira aliados na Câmara por reforma da Previdência

Carlos Bolsonaro (foto: Sergio LIMA / AFP)

Gostaria de ver mais deputados eleitos por Bolsonaro defendendo a não tão popular, mas necessária proposta da nova previdência. Sabemos que alguns já o fazem, mas qualquer um vê que a esmagadora maioria nem toca no assunto. Um time tem que jogar junto interessado só no Brasil! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 26 de fevereiro de 2019

Depois de se envolver em polêmica que acarretou a demissão do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gustavo Bebianno, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL/RJ) e filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL/RJ), escolheu, nesta terça-feira (26), outro front para deflagrar mais uma batalha em nome do pai.Dessa vez, a alça de mira de Carlos está voltada para a bancada de aliados na Câmara dos Deputados. Sem apontar nomes, Pit Bull, apelido divulgado pelo próprio pai, disse em seu perfil no Twitter que "gostaria de ver mais deputados eleitos por Bolsonaro defendendo a não tão popular, mas necessária proposta da nova previdência".De acordo com o vereador fluminense, "a maioria nem toca no assunto". Para ele, está faltando 'time' para "jogar junto, interessado só no Brasil!".A mensagem do parlamentar é feita no mesmo dia que o presidente se reúne, em Brasília, com lideranças de partidos de oposição, PDT e PSB Sem uma interlocução efetiva no Congresso, Bolsonaro tem encontrado dificuldades para montar uma base aliada consistente, que garanta a aprovação das mudanças na aposentadoria, prioridade de seu governo.