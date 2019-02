Bolsonaro usa trilha sonora de Sonic para divulgar ações do governo

(foto: Sega/Divulgação e Alan Santos/PR)

Investimento no Brasil e não em outros países para formarem alianças espúrias a fim de se manterem no poder! Um dos grandes diferenciais de nosso governo. Governar para o Brasileiro e não para o Foro de SP! pic.twitter.com/4Amj9TuEYY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 25 de fevereiro de 2019

Today in "Places we didn't expect to hear the Sonic 2006 soundtrack": https://t.co/BKN5abp0gt — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 26 de fevereiro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta oficial no Twitter um vídeo em que divulga algumas ações de seu governo relacionadas a infraestrutura. Tudo normal, não fosse por um detalhe: a música usada no vídeo é o tema de um dos jogos da franquia Sonic."Investimento no Brasil e não em outros países para formare alianças espúrias a fim de se manterem no poder! Um dos grandes diferenciais do nosso governo. Governar para o brasileiro e não para o Foro de SP", publicou o presidente, nessa segunda-feira (25).A "coincidência", é claro, não passou despercebida pelos fãs de videogames. Muitos deles fizeram brincadeiras com o uso da música, que está na última fase do jogo Sonic 2006. "Se você voltar para 2006 e falar para as pessoas da época que estão jogando Sonic the Hedgehog (2006) que o presidente do Brasil em 2019 vai fazer um vídeo ao som da música tema do mesmo jogo, as pessoas não iriam acreditar", ironizou um internauta.Até o próprio ouriço se manifestou sobre o caso. A conta oficial do personagem compartilhou o vídeo, acompanhado da mensagem: "Hoje em 'lugares em que não esperávamos ouvir a trilha sonora de Sonic 2006".