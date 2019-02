Após saída de Bebianno, Floriano Peixoto tem 1º compromisso público

O ministro da Secretaria-Geral, Floriano Peixoto, participará na terça-feira, 26, do seu primeiro compromisso público após assumir o cargo. Ele irá a São Paulo para a abertura do evento "Melhoria do Ambiente de Negócios - Doing Business Brasil 2020", no Palácio dos Bandeirantes, com o governador do Estado, João Doria. O evento ocorre em parceria com o governo de São Paulo, a Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério da Economia.



Desde que assumiu, há cerca de uma semana, após a demissão de Gustavo Bebianno, Floriano optou por compromissos internos no Palácio do Planalto e reuniões com outros ministros e a equipe técnica.