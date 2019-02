Procuradores confiscam 63 quadros com dois empresários investigados

Os procuradores da força-tarefa da Greenfield apreenderam nesta quinta-feira, 21, 63 quadros com dois empresários alvos da operação Circus Maximus, que mira irregularidades no Banco Regional de Brasília (BRB). As obras, segundo o Ministério Público Federal, estavam escondidas em um depósito na Zona Industrial do Guará (SCIA), em Brasília .



Entre os investigados da Circus Maximus estão um neto do ex-presidente general João Figueiredo (1979-1985), Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e um filho do ator Francisco Cuoco, Diogo Cuoco.



Em nota, a força-tarefa afirmou que os quadros estavam escondidos com terceiros para "dificultar o andamento das investigações".



A descoberta dos quadros foi durante a deflagração da operação, em janeiro, e foi comprovada por meio de documentos relacionados a contratação dos responsáveis pelo armazenamento.



A apreensão dos quadros foi autorizada pela 10.ª Vara Federal em Brasília e o valor do patrimônio, segundo o MPF, ainda será calculado.



Os quadros deverão ser utilizados para cobrir parte dos prejuízos causados pela esquema.



Segundo o Ministério Público Federal, as irregularidades envolvendo fundos de investimentos causaram prejuízo de aproximadamente R$ 348 milhões ao BRB. Somente em propina a investigação encontrou registros de R$ 20 milhões.



"Além da condenação dos envolvidos, a Greenfield pede o confisco de valores, bem como uma indenização correspondente ao triplo das quantias desviadas, a fim de satisfazer os danos materiais, morais e sociais causados", diz nota do Ministério Público Federal.