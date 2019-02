Bolsonaro comanda 1ª reunião do Conselho de Governo já com substituto de Bebianno

O presidente Jair Bolsonaro comanda reunião do Conselho de Governo, na manhã desta terça-feira, 19, no Palácio do Planalto. Esta é a primeira reunião do grupo desde que o presidente recebeu alta, na semana passada, após 17 dias de internação no Hospital Albert Einstein. Bolsonaro está sentado na cabeceira da mesa, entre o vice, Hamilton Mourão, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.



O encontro também ocorre um dia após a demissão de Gustavo Bebianno, ministro da Secretaria-geral, Gustavo Bebianno. Seu substituto, Floriano Peixoto, já participa do encontro como titular da pasta. A nomeação de Peixoto para o cargo foi formalizada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União (DOU), junto com a exoneração de Bebianno. Todos os demais ministros estão presentes na reunião desta terça, segundo a assessoria do Planalto.