Gustavo Bebianno afirma que está recebendo ameaças

O ainda ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, disse ao Broadcast que está recebendo ameaças pelo WhatsApp. As ameaças teriam iniciado neste fim de semana, depois que o imbróglio envolvendo seu nome e o governo Bolsonaro se agravou. O ministro não deu mais detalhes sobre as ameaças. Mas falou a interlocutores que já identificou algumas pessoas e que vai tomar previdências.



Nesta segunda-feira, 18 os filhos de Bolsonaro voltaram a atacar Bebianno nas redes sociais. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) divulgou um link de um texto que chama o ministro de "traidor" e "funcionário incompetente".



A crise atual foi gerada por vazamentos de áudios de WhatsApp por Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, e por Bebianno.



Com sua situação no governo Bolsonaro ainda indefinida, Bebianno segue recluso nesta segunda-feira. A esperada exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e, enquanto isso, ele segue no hotel em que mora em Brasília e não foi visto deixando o local.