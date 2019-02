Marcelo Álvaro Antonio diz que PSL agiu dentro da lei eleitoral

(foto: Reprodução Facebook)

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, minimizou, na manhã deste sábado, as denúncias de laranjas na constituição partidária de seu partido, o PSL, durante as eleições. Durante visita a Brumadinho, na manhã dese sábado, ele se esquivou das perguntas dos repórteres sobre o assunto, tendo sua assessoria dito para a imprensa se concentrar na pauta do dia.Álvaro Antônio afirmou "não ver relação" entre ele e as denúncias contra o ministro da Secretaria-geral da Presidência Gustavo Bebiano.O ministro disse que a relação com o presidente Jair Bolsonaro continua "normal". "Estou muito tranquilo quanto às denúncias e convicto de que o PSL agiu dentro da lei eleitoral, nas regras do fundo partidário", disse.Marcelo Álvaro Antonio, que é presidente do PSL em Minas, é suspeito de ter repassado recursos para quatro candidatas suspeitas de serem laranjas no estado. O esquema des candidaturas falsas para possibilitar o uso do fundo partidário está sendo investigado pelo Ministério Público.