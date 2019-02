Boletim médico indica boa evolução na saúde de Bolsonaro

O boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 10, indica que a saúde do presidente Jair Bolsonaro continua em boa evolução. O documento informa que ele não teve febres e que o quadro pulmonar apresentou "melhoras significativas". Bolsonaro segue sendo tratado com antibióticos por causa da pneumonia constatada na última semana.



Além disso, ele realiza exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular. O boletim afirma que o presidente continua com a dieta cremosa associada com suplementos.



Neste domingo, ele fez nova caminhada pelos corredores do hospital e tem seguido a recomendação de aumentar a duração do trajeto. Desde sábado, tem realizado cinco voltas nos corredores, em passo mais firme e rápido.



Mais cedo neste domingo, Bolsonaro publicou um vídeo pedindo para que a Polícia Federal acelere as investigações sobre a facada de que foi vítima ainda durante a campanha. Ele classificou o ocorrido como "ato terrorista" e pediu à polícia que "tenha uma solução para o caso nas próximas semanas", de forma a indicar quem foram os "responsáveis por determinar" que Adélio Bispo, autor da facada, cometesse o ato.



Confira a íntegra do documento:



"O excelentíssimo Presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein.



Mantém boa evolução clínica e está afebril, o quadro pulmonar apresenta melhora significativa e prossegue com os mesmos antibióticos. Iniciou-se hoje a redução gradativa da nutrição parenteral e mantém a dieta cremosa associada ao suplemento nutricional especializado por via oral. Segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados a períodos de caminhada.



Por ordem médica, as visitas permanecem restritas."