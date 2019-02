Rosa Weber anuncia roteiro de trabalho do TSE em 2019

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, anunciou nesta sexta-feira, 1º, que a agenda de trabalhos do tribunal em 2019 estará concentrada na aquisição de novas urnas eletrônicas para as eleições municipais de 2020, no debate em torno da propagação de notícias falsas em campanhas e na implementação de uma gestão de riscos no processo eleitoral.



Durante a sessão que marcou a abertura do ano judiciário da Corte Eleitoral, Rosa Weber informou que o tribunal, por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral, organizará uma série de debates com o objetivo de criar um ambiente favorável à elaboração de soluções para a reforma política e eleitoral.



De acordo com a presidente do TSE, estão em andamento estudos técnicos para a aquisição de novas urnas eletrônicas. A compra dos equipamentos é necessária, segundo explicou Rosa, devido ao aumento do número de eleitores e à atualização tecnológica das máquinas - inclusive em função de sua compatibilização com a votação biométrica.



Rosa disse ainda que a Secretaria Judiciária do TSE, em parceria com a Assessoria Técnica da Corte, planeja implementar uma gestão de riscos no processo eleitoral, a fim de identificá-los e, posteriormente, evitá-los.



Segundo a presidente do TSE, está prevista para março a realização de um seminário internacional sobre a propagação de fake news durante eleições e que contará com a participação de representantes de setores ligados ao tema e especialistas de diversos países.



"Embora este seja ano não eleitoral, há muito a ser feito. Vale lembrar que o tempo de execução não é mais importante do que o tempo de preparo. Os bons frutos não prescindem de cuidadosa semeadura. Por isso, o ano de 2019 não se empalidece frente aos anos de 2018 e 2020, de eleições gerais e municipais", disse.



Participaram da sessão com Rosa Weber os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio Mello, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcísio Vieira e Sérgio Banhos e o vice-procurador-geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros.