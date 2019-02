Novos deputados são empossados e sessão é suspensa

Deputados da nova legislatura tomaram posse no fim da manhã desta sexta-feira, 1º de fevereiro, em sessão em que os mais aplaudidos - por suas próprias bancadas - foram os parlamentares do PSL e do PSOL. Placas de "Lula Livre" dividiram espaço com outras em defesa dos índios no plenário.



Às 11h43, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, abriu o registro de presença dos deputados e suspendeu a sessão.



Até às 17 horas, os candidatos à presidência da Casa farão o registro da candidatura e, às 18 horas, haverá a votação para eleger a nova mesa diretora.