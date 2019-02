'Que a Câmara possa trabalhar com diálogo nos próximos quatro anos', diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu nesta sexta-feira, dia 1º, a sessão preparatória de posse dos deputados eleitos no ano passado. Maia é um dos candidatos à presidência da Casa na nova legislatura e desejou que os deputados trabalhem com diálogo nos próximos quatro anos.



Os novos deputados iniciaram a sessão com um juramento. Na abertura da cerimônia, Maia informou que a mesa recebeu o comunicado da renúncia do deputado eleito Jean Wyllys (PSOL-RJ), que será substituído pelo suplente David Miranda. Ele também pediu um minuto de silêncio pela morte do deputado eleito Wagner Montes (PRB).



Previdência



Um pouco antes, Maia afirmou que quem irá conduzir o tempo da reforma da Previdência é a Câmara. "O governo vai mandar o projeto. Se não envolver todos os Estados, todos os partidos e prefeitos, teremos dificuldade de aprovar", disse.



Maia defendeu o diálogo para se chegar a um consenso para a reforma. "Isso não é um tema de um governo. É tema do Estado brasileiro e é o Estado como um todo." A solução a ser encontrada, disse, tem de ser obtida "sem ideologia".