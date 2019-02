Três perguntas para Fábio Ramalho, candidato à presidência da Câmara

(foto: WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL)



O deputado Rodrigo Maia é favorito para a reeleição?

Apesar de os partidos declararem apoio, muitos deputados não vão seguir a orientação das lideranças. Por exemplo, no MDB, dos 34 deputados, eu terei o voto de mais de 30, mesmo com a liderança do partido declarando voto em outro candidato. Tenho certeza que Rodrigo Maia não terá os votos que espera. Sei que tenho chance de ganhar esta eleição. Vou para o segundo turno e lá contarei com apoio de muitos partidos que não querem a continuidade de Maia. Está na hora de tirar um preguiçoso da presidência da Câmara e colocar lá um trabalhador.



Como está sua votação entre os deputados mineiros da Câmara?

Somente Aécio Neves, Bilac Pinto e Mario Heringer não estão comigo nesta eleição. Na verdade, eles estão trabalhando contra minha eleição. Não gostam de mim e não têm interesse em minhas propostas, o que mostra um grande descompromisso com Minas, já que minha intenção é valorizar muito o estado. Infelizmente, a unidade em busca de fortalecer nosso estado e suas demandas não é prioridade para todos os deputados mineiros.



O senhor tem defendido a equiparação salarial com os ministros do STF. Essa proposta encontra apoio entre os deputados?

Não queremos aumento, essa não é minha proposta. Mas queremos sim isonomia para o Poder Legislativo e não nos apequenar. Esse tema precisa ser discutido.