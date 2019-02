Após críticas por ligação para Renan, Bolsonaro fala com outros candidatos

A equipe do presidente Jair Bolsonaro disparou ligações para os candidatos à Presidência do Senado, na noite desta quinta-feira, 31, depois da repercussão negativa diante do vazamento de que ele parabenizou o senador Renan Calheiros (MDB-AL), por telefone, pela vitória na bancada de seu partido.



A reportagem apurou que Bolsonaro ligou para Renan Calheiros antes das 20h20 de hoje. A notícia foi divulgada cinco minutos depois. Diante das críticas, já que o senador alagoano é tido como um nome hostil ao Palácio do Planalto, a equipe do presidente passou a ligar, então, para os demais candidatos.



Segundo a assessoria de imprensa do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), o democrata recebeu a ligação por volta das 21h15. Na sequência, Bolsonaro usou o Twitter para dizer que havia "procurado diplomaticamente" todos os candidatos. A mensagem foi publicada às 21h38.



Foi somente após a publicação da mensagem que o senador Angelo Coronel (PSD-BA) relatou ter recebido o telefonema, sendo que a ligação caiu sem que ele conversasse com o presidente.



Alguns minutos depois, às 21h45, o presidente criticou, no Twitter, quem tenta "desvirtuar" o papel institucional do governo. "Qualquer tentativa de desvirtuar o papel institucional do Governo diante desses fatos é desprovida de boa fé e de profissionalismo. Boa noite a todos", escreveu.



No mesmo minuto em que a mensagem entrava no ar, foi a vez do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) ser contatado pelo presidente. Já a assessoria de imprensa do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse à reportagem que o contato de Bolsonaro aconteceu às 21h59.



O senador José Reguffe (Sem partido-DF) é outro que falou com o presidente da República somente depois da repercussão do caso. De acordo com o parlamentar, o contato aconteceu depois das 22h.



O senador Espiridião Amin (PP-SC), por sua vez, não quis confirmar se recebeu ou não o telefone de "boa sorte". "Se tivesse ligado, eu jamais te diria porque eu tenho ética, os outros não têm. Qual caráter de alguém que diz que recebeu uma ligação de outra pessoa? Eu sei que Bolsonaro não gosta que fala muito de árabe, mas Amin significa 'o homem de confiança' em árabe", afirmou.



A reportagem não conseguiu contato com o senador Major Olímpio (PSL-SP) para confirmar se ele recebeu a ligação do presidente.