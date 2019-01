Kassab acerta filiação de mais 2 senadores e PSD terá 2ª maior bancada da Casa

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, acertou nesta semana a filiação de mais dois senadores, o que deve tornar seu partido o segundo maior do Senado Federal, com dez parlamentares. Devem migrar para a sigla até a data da posse, marcada para sexta-feira, dia 1º de fevereiro, os senadores Nelsinho Trad (MS) e Lucas Barreto (AP), sendo que ambos haviam disputado a eleição pelo PTB.



Além dos dois, o PSD já havia encaminhado também a filiação do senador Carlos Viana (MG), então eleito pelo PHS. Com isso, o partido de Kassab saltou de sete senadores, após as eleições de outubro, para dez agora. Até o momento a sigla foi a que mais conseguiu aumentar seu tamanho entre outubro e o fim deste mês de janeiro.



O movimento coloca o PSD à frente do PSDB, do senador Tasso Jereissati (CE) e do governador de São Paulo, João Doria. Os tucanos elegeram oito parlamentes no Senado, mas não conseguiram atrair nenhum outro nome para o partido nesse mesmo período. À frente do PSD está apenas o MDB, que saiu das urnas com 12 senadores, mas conseguiu atrair mais um parlamentar, o senador Eduardo Gomes (TO), que disputou a eleição pelo Solidariedade.



A ofensiva do partido é parte de uma estratégia para que o PSD possa pleitear cargos mais importantes na Casa, como revelou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, em dezembro. Com a segunda maior bancada, o partido de Kassab deve reivindicar a vice-presidência do Senado, que, na última legislatura, estava sob controle justamente dos tucanos.