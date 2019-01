José Reguffe anuncia candidatura à presidência do Senado

O senador pelo Distrito Federal José Reguffe (atualmente sem partido) lançou pela redes sociais sua candidatura à presidência do Senado. Em vídeo publicado no Facebook, o senador disse que vai usar sua candidatura para debater o custo do Senado para o contribuinte e que vai propor o fim de vários benefícios dos senadores, como plano de saúde vitalício e verbas indenizatórias.