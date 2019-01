Bolsonaro será submetido hoje a terceira cirurgia; dessa vez para reverter colostomia

"Olá amigos, primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e depois a vocês pelo mandato que ora eu exerço em Brasília. Passamos uma semana em Davos, em contato com chefes de Estado, economistas, empresários do mundo todo. No meu entender foi um sucesso. Todos gostam do Brasil. O Brasil será uma grande Nação, com toda certeza" - Jair Bolsonaro, presidente, em vídeo gravado no quarto do Hospital Albert Einstein (foto: Twitter/Reprodução)

Brasília e São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro (PSL) passa na manhã de hoje por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia acoplada em seu corpo após o atentado que sofreu em Juiz de Fora (MG), há quase cinco meses. A cirurgia está programada para começar às 6h e deve durar cerca de quatro horas. O procedimento é considerado simples e de baixo risco por especialistas. Os médicos devem divulgar um boletim imediatamente após o término da operação. A bolsa de colostomia funciona como um intestino externo e possibilita a recuperação do intestino grosso e delgado. É a terceira operação a que o presidente é submetido desde que foi atingido por uma faca por Adélio Bispo de Oliveira.





Bolsonaro contará com um seleto grupo de apoio durante a internação no Hospital Alberto Einstein. A comitiva que viajou com ele para São Paulo inclui a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro, o porta-voz do Planalto, Otávio Santana de Rêgo Barros, o chefe de gabinete Pedro César Nunes e seguranças, além do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal reeleito.A comitiva chegou ao hospital ontem, por volta das 11h, cercada por um forte esquema de segurança. A ambulância do presidente, outras duas ambulâncias, sete carros e três vans entraram pela garagem. Ninguém falou com a imprensa.Após dar entrada no hospital, o presidente divulgou vídeo em sua conta no Twitter acompanhado da frase “Um forte abraço a todos e até breve! Deus no comando!”. “Hoje, domingo, voamos de manhã para São Paulo. Estou aqui, em São Paulo, no Albert Einstein, onde amanhã, a partir das 7h da manhã, devo ser submetido à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de três horas, mas se Deus quiser, correrá tudo bem. Meu muito obrigada a todos vocês e obrigada pelas orações”, disse no vídeo.Em um balanço das atividades dos últimos dias, Bolsonaro destacou a participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento, que todos os anos reúne líderes políticos e dirigentes de empresas, marcou a estreia do presidente na política internacional. A delegação brasileira deixou a Suíça na quinta-feira passada, um dia antes do encerramento do evento.“Olá amigos, primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e depois a vocês pelo mandato que ora eu exerço em Brasília. Passamos uma semana em Davos, em contato com chefes de Estado, economistas, empresários do mundo todo. No meu entender foi um sucesso. Todos gostam do Brasil. O Brasil será uma grande Nação, com toda certeza”, afirmou no vídeo.Bolsonaro também lamentou o rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho. Na manhã de sábado, o presidente sobrevoou a área afetada pela tragédia. “Retornamos de Davos, então, na madrugada de sexta-feira, e depois do almoço (aconteceu) aquela barbaridade em Brumadinho – Minas Gerais. Algo que afeta a todos nós e somos solidários das vítimas. Bem, no dia seguinte, sábado, sobrevoamos a região e o nosso time de ministros já tinha tomado as suas providências no sentido de buscar melhorar a dor dos familiares, bem como dar apoio aos sobreviventes, entre outras coisas.”Também em seu perfil no Twitter, Eduardo Bolsonaro disse agradeceu as mensagens enviadas ao pai. “Obrigado por todas as mensagens de carinho e apoio que chegam. As que consigo ler vou curtindo e transmitindo ao Jair Bolsonaro.” Mais cedo, na mesma rede social, escreveu que o clima era de otimismo, assim que ele e a comitiva desembarcaram em “SP para a bateria de exames preparatórios para a cirurgia de amanhã de Jair Bolsonaro que vai reconstruir se intestino, rompido pelo ex-militante do Psol.”O presidente foi submetido a avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, com resultados normais, informaram no início da noite os médicos em boletim assinado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique e pelo diretor-superintendente do hospital Albert Einstein, Miguel Cendoroglo. O boletim confirmou a realização da cirurgia pra hoje.Nos primeiros dias após a cirurgia, o presidente deverá ter uma dieta com água, suco e gelatina. Neste período ele vai precisar tomar antibióticos e anticoagulantes. No período de 48 horas, o vice-presidente Hamilton Mourão assumirá interinamente a presidência.