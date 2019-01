Mourão chega ao Planalto e evita novo comentário sobre Flávio Bolsonaro

Ao chegar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 21, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, fez uma brincadeira com jornalistas e evitou um novo comentário sobre o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro.



"Tenho uma audiência, só queria dizer o seguinte: extrema satisfação que o Flamengo venceu ontem e o Botafogo perdeu", comentou, sorrindo. Mourão é flamenguista.



Perguntado se as declarações feitas neste domingo, 20, sobre Flávio Bolsonaro, envolvido em polêmicas em torno de movimentações financeiras suspeitas, foram suficientes, Mourão não comentou. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no domingo, ele havia dito que o parlamentar é quem precisaria explicar o caso, e não o presidente Jair Bolsonaro.